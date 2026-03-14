Ricordati piazzale Loreto | Luigi Marattin minacciato per aver condiviso un video sul Sì al referendum

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico, è stato minacciato dopo aver condiviso un video a favore del Sì al referendum su X. La minaccia è arrivata con l’augurio di essere appeso a piazzale Loreto. La vicenda si è verificata subito dopo la pubblicazione del video, che ha suscitato reazioni online.

Ormai basta la pubblicazione di un video a sostegno del Sì per guadagnarsi l’auspicio di finire appesi a piazzale Loreto: è quello che è successo al deputato Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, su X. A raccontarlo è stato lui stesso: «Secondo voi cosa bisogna farne di un social che consente cose di questo genere? (Il motivo per cui mi è stato preannunciato di essere appeso per i piedi a piazzale Loreto è che ho osato condividere il video di una ragazza che argomenta in modo pacato le ragioni del Sì)». Marattin condivide un video per il Sì, un utente evoca piazzale Loreto. Il video in questione è quello di una giovane radicale, una ragazza di 27 anni, che in poco più di un minuto spiega il contenuto della riforma e le ragioni del Sì, con chiarezza e sempre rimanendo nel merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Ricordati piazzale Loreto»: Luigi Marattin minacciato per aver condiviso un video sul Sì al referendum Articoli correlati "Voti sì? Studia piazzale Loreto". La minaccia choc a MarattinLuigi Marattin minacciato di morte perché sostenitore della riforma della giustizia. Gratteri denuncia FdI per aver usato un suo vecchio video a sostegno del sì al Referendum della GiustiziaNicola Gratteri ha dichiarato di avere intenzione di denunciare Fratelli d’Italia per aver ripubblicato un suo vecchio video pubblicato su Facebook. Tutti gli aggiornamenti su Luigi Marattin Voti sì? Studia piazzale Loreto. La minaccia choc a MarattinIl deputato Luigi Marattin, dopo aver postato su X il video di una ragazza di 27 anni che spiega perché votare Sì al referendum, è stato minacciato di morte da un utente ... ilgiornale.it Il deputato Luigi Marattin a Mondovì per parlare di riformismo e referendum sulla giustiziaIl segretario del Partito Liberaldemocratico venerdì 6 marzo in provincia di Cuneo: prima la presentazione del libro La Missione Possibile, poi l'incontro pubblico sui quesiti referendari ... targatocn.it