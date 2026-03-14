Dopo quasi sessant’anni di attività, la storica bottega di generi alimentari di Maria Grazia Menci, conosciuta come la

Quasi sessant’anni di storia del commercio di vicinato si sono conclusi con la chiusura della storica bottega di generi alimentari di Maria Grazia Menci (nella foto), conosciuta da tutti come la "Graziella del Sensitivi", in via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino. A rendere omaggio alla signora Graziella è stato per primo il sindaco Mario Agnelli "tributo anche dalla Confcommercio per i quasi 60 anni dell’alimentari di Maria Grazia Menci. Storia di una tipologia di commercio che va sparendo ma che ha fatto epoca, caratterizzando i piccoli centri come il nostro con i buoni sapori delle botteghe di generi alimentari". Le radici dell’attività affondano nel 1966, quando il marito Vittorio rileva un negozio già esistente nella stessa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riconoscimento per la Graziella dei Sensitivi

Articoli correlati

Lions Club Sangemini, la visita di Graziella Puddu Loddo: “Autorevole riconoscimento del ruolo svolto al servizio della comunità”Il governatore del Distretto Lions 108L ha presenziato all’evento organizzato dai Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti “Un clima di forte...

Graziella Giuliobello, morta la parrucchiera dei viterbesi: lutto nella famiglia PurchiaroniA 83 anni lascia il marito Fabio della bottega "Bizzarri" e quattro figli: il politico Fabrizio, il parrucchiere Francesco Maria e i gemelli Filippo...

Altri aggiornamenti su Riconoscimento per la Graziella dei...

Discussioni sull' argomento Riconoscimento per la Graziella dei Sensitivi; Una vita dietro il bancone della sua bottega: il riconoscimento per Maria Grazia Menci; Graziella Bildesheim • Presidente, EWA – European Women's Audiovisual Network; Carpenè-Malvolti: presentato il libro I nobili Malvolti, da Conegliano a Carpenedo.

Una vita dietro il bancone della sua bottega. I ringraziamenti a Maria Grazia MenciPer tutti la Graziella del Sensitivi per la sua attività ultradecennale ... msn.com

La gravidanza indesiderata ha portato al riconoscimento di un danno per violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte sulla procreazione - facebook.com facebook

Molti si spetterebbero che questo sia stato rimosso dalla Magistratura. Sbagliato. Sapete cos'ha deciso il CSM che lo ha giudicato 2 anni di sospensione con il riconoscimento degli alimenti (4.500 €/mese) e trasferimento al Tribunale Civile di Torino. Torna a f x.com