Rick Owens Maglia ‘ls Top’ | Analisi e Test

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lana e sfrangiature: cosa offre la Maglia ‘LS Top’ al prezzo di 19,99€. La descrizione del prodotto indica una maglia in lana caratterizzata da sfrangiature, dettagli cut-out sul fronte e sul retro, uno scollo a barchetta e un fondo a taglio vivo. Tuttavia, il prezzo di 19,99€ presenta una discrepanza critica rispetto alla realtà del mercato del brand Rick Owens. Per un marchio di lusso come Rick Owens, un prezzo inferiore a 20 euro è statisticamente anomalo e solleva immediatamente dubbi sulla provenienza del capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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