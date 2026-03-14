Ricettazione di cavi di rame e alluminio e possesso di cocaina | tre arresti a Melissano

Tre persone sono state arrestate a Melissano nelle ultime ventiquattro ore: due per ricettazione di cavi di rame e alluminio, coinvolte in un furto di materiale ferroso da un impianto fotovoltaico, e una per detenzione di cocaina con l’obiettivo di spaccio. Gli arresti sono stati effettuati dalle forze dell’ordine e le indagini sono ancora in corso.

MELISSANO – Tre arresti nel giro delle ultime 24 ore in quel di Melissano, due per ricettazione dopo un furto di materiale ferroso da un impianto fotovoltaico e uno per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. È questo il resoconto delle attività di controllo svolte nella mattinata di ieri da carabinieri di Ruffano e della stazione locale di Melissano. Il primo fatto si riferisce all’arresto in flagranza di reato di un 35enne e di un 50anne, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di ricettazione. L’arresto è infatti scaturito a seguito di in controllo effettuato nei pressi di una ditta situata nel comune di Melissano, che opera nel settore dello smaltimento di metalli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Un 35enne e un 50enne sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di ricettazione - facebook.com facebook

Furti di rame e ricettazione, quattro arresti in Salento. I colpi commessi tra febbraio 2024 e marzo 2025 #ANSA x.com