Rhett, un Golden Retriever con idrocefalo, si trova ogni mattina al punto di raccolta per aspettare l’autobus che porta la sua amica umana, una bambina di nome Savannah. Il cane si presenta puntuale, fermo e paziente, mentre il veicolo si avvicina. La scena si ripete quotidianamente, diventando un appuntamento fisso per Rhett e Savannah.

Un Golden Retriever di nome Rhett, affetto da idrocefalo, attende ogni singolo giorno l’arrivo dell’autobus scolastico della sua compagna umana, una bambina chiamata Savannah. La scena si svolge in un contesto invernale innevato, dove il cane mostra una routine incrollabile dal lunedì al venerdì, scatenando reazioni emotive forti tra i milioni di utenti che hanno la sequenza video. La madre del cane ha documentato come Rhett reagisca all’allarme telefonico che segnala l’orario preciso del ritorno della piccola amica. Il video mostra il cane che corre verso l’uscita, si posiziona con attenzione nel paesaggio nevoso e cambia completamente linguaggio corporeo non appena intravede la bambina correre verso di lui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rhett, il cane con idrocefalo che aspetta l’autobus

Articoli correlati

Buche in via Imera, danneggiati autobus e macchine: "Che si aspetta a intervenire?"Segnalo queste buche pericolose in via Imera, la situazione è questa da giorni e nessuno interviene.

Peanut, il cane che veglia la sorella in attesa dell’autobusIn un mattino di ordinaria routine, un Golden Retriever di nome Peanut si è unito alla sua sorella umana per attendere l’arrivo del mezzo scolastico.