Renzi di’ qualcosa sul referendum

Un politico invita un altro a parlare pubblicamente sul referendum, chiedendogli di esporre la propria posizione senza filtri. La richiesta è diretta e senza mezzi termini, con l’obiettivo di conoscere chiaramente le opinioni del protagonista riguardo a un tema di attualità. L'invito si rivolge a condividere pensieri sia di area di sinistra sia di altra impostazione politica, senza alcuna distinzione.

Il silenzio sul voto, dopo l’astensione in Parlamento, è ormai surreale. Il presidente di Italia viva lascia "libertà di coscienza" al partito. E ora afferma di non volersi esprimere per “non personalizzare” e perché il referendum gli fa vivere un “flaschback” rispetto alla traumatica sconfitta del 2016 Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum Meloni Da Vinci. A Milano sconfessa Bartolozzi: “Non vogliamo liberarci delle toghe. Votate” "Esponiti, rispondi, di’ una cosa di sinistra, di’ una cosa anche non di sinistra, ma di’ qualcosa!”. Così inveiva Nanni Moretti in “Aprile” nei confronti di un D’Alema silente in un dibattito con Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Renzi, di’ qualcosa sul referendum Articoli correlati Leggi anche: A furia di non voler fare come Renzi al referendum, Meloni rischia la fine di Renzi al referendum Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L’avviso di Baldassarre: "Governo troppo prudente"Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Le sorti del governo non dipendono dal referendum. Sul referendum è polemica Aggiornamenti e notizie su Renzi di' qualcosa sul referendum Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Il crocevia referendum per la premier; Meloni presta il suo volto al referendum. Ma così rischia grosso; Referendum giustizia, la frecciatina di Calenda a Gratteri: Non sono né massone né indagato, ma voterò Sì. Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L'avviso di Baldassarre: Governo troppo prudenteIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Le sorti del governo non dipendono dal referendum. La nostra campagna resterà nel merito della riforma. Ma l'ex presidente della Consulta Baldassarr ... ilfoglio.it Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadiniLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadini ... tg24.sky.it Ermanno Scervino, il nome che unisce Matteo Renzi e Giorgia Meloni. L'azienda di moda veste mezzo mondo di pizzi e giacche iper-femminili e nello specifico la premier e Agnese Renzi. Di @fgiacomotti x.com L’appuntamento è per SABATO 11 APRILE alle ore 11 a ROMA – Spazio Vittoria ma sarà possibile seguire ovviamente in collegamento, registratevi qui https://leprimariedelleidee.it Continua a leggere l'Enews di Matteo Renzi https://www.matteorenzi.it/en - facebook.com facebook