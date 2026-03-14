La Bim Bum Basket Rende affronterà il Barcellona Basket domenica 15 marzo alle 18:00 al Palazzetto di Quattromiglia. La partita è considerata decisiva per la corsa alla salvezza in Serie. La squadra di casa, pronta a scendere in campo, si prepara a disputare un match importante in vista delle prossime giornate di campionato.

La Bim Bum Basket Rende si prepara a scendere in campo domenica 15 marzo alle 18:00 al Palazzetto di Quattromiglia per affrontare il Barcellona Basket. In palio non ci sono solo due punti, ma la stessa possibilità di mantenere i cosentini nella Serie B Interregionale. La sfida contro il Barcellona rappresenta uno snodo cruciale per una stagione che ha momenti difficili e richiede ora una prestazione solida e intensa. Coach Carbone guida una squadra consapevole di non avere alternative se vuole continuare a credere nella permanenza nella categoria. L’obiettivo è chiaro: portare a casa la vittoria per ridare ossigeno a un cammino salvezza che pesa come un macigno sugli animi biancorossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende-Barcellona: partita decisiva per la salvezza in Serie

Articoli correlati

Leggi anche: Consolini alla sfida salvezza contro Pinerolo. Bellano: "Partita importante, non decisiva"

Leggi anche: Verona e Napoli si sfidano in una partita decisiva per la Serie A.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rende Barcellona partita decisiva per...

Discussioni sull' argomento Bim Bum Basket Rende, domenica sfida decisiva contro Barcellona: serve solo la vittoria; Olimpia Milano batte Barcellona 87-84 e rimane in corsa per il play-in.

Basket. Rende, domani sfida decisiva contro Barcellona: serve solo la vittoriaDomenica 15 marzo, alle 18, il Palazzetto di Quattromiglia si prepara a ospitare una sfida che ha il sapore dell'ultima spiaggia. La Bim Bum Basket Rende scende in campo contro il Barcellona Basket in ... cn24tv.it

Bim Bum Rende-Barcellona, sfida salvezza in Serie B: domenica 15 marzo al Palazzetto di QuattromigliaPalla a due alle 18: i biancorossi di coach Carbone cercano due punti pesantissimi per restare agganciati alla corsa permanenza. Appello al pubblico rendese ... cosenzachannel.it

Una serata di musica, emozioni e ricordi senza tempo. Battisti Legend arriva al Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Il 28 Marzo vivi un’esperienza unica con Roberto Pambianchi & Band, in uno spettacolo che rende omaggio a uno dei più - facebook.com facebook