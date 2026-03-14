In un'intervista, Lauren Graham parla di Reminders of Him, concentrandosi sui temi del perdono e delle seconde occasioni presenti nel film. La attrice spiega come i personaggi, tra cui Grace, affrontano le difficoltà e le relazioni compromesse. Inoltre, Graham riflette su come il cinema possa rafforzare il senso di comunità e unire le persone attraverso storie condivise.

Il perdono e le seconde occasioni in Reminders of Him. Lauren Graham ci racconta Grace e svela come reagirebbe Lorelai Gilmore al film. Ecco la nostra intervista. Il bello delle storie è che ci trasportano verso altre vite: ci fanno provare sentimenti nuovi oppure ci consentono di dare un nome ai nostri, ai dolori che ci affliggono e che rivediamo in quelli dei personaggi raccontati. Abbiamo parlato anche di questo con Lauren Graham, storica interprete di Lorelai in Una mamma per amica e ora volto di un personaggio intenso e profondo in Reminders of Him - La parte migliore di te, nuovo film che adatta uno dei romanzi di Colleen Hoover. Qui interpreta Grace, una donna che perde suo figlio in un tragico incidente d'auto e che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Reminders of Him, intervista a Lauren Graham: “Impariamo a perdonare. Il cinema? Crea comunità”

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