Reiventarsi e restare o partire | storie di vita e di lavoro a Torino e lontano dalla Mole

A Torino e altrove, ci sono persone che ogni giorno decidono di cambiare strada, sia per bisogno che per scelta personale. Alcuni si reinventano professioni, altri lasciano la città in cerca di nuove opportunità o per sfuggire a situazioni che non sentono più proprie. Questi cambiamenti avvengono spesso in momenti di crisi o semplicemente quando il desiderio di novità diventa più forte della routine quotidiana.

C’è chi cambia vita per necessità, chi per insofferenza, chi per desiderio. A volte succede in un momento preciso: quando la sveglia suona e l’idea di alzarsi pesa più del solito. Quando guardi la scrivania, l’agenda, il contratto firmato con fatica e ti chiedi se riesci davvero a immaginarti lì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati “Piccole storie grandi canzoni” di Susanna Amicucci il 7 marzo prossimo alla Mole VanvitellianaLa giunta comunale, su proposta dell’assessore al Terzo settore Orlanda Latini, ha concesso il patrocinio e sostegno all’evento “Piccole storie... 8 marzo a Torino: tutti gli eventi in programma e la Mole si illumina di violaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Torino ha messo a punto un calendario diffuso di appuntamenti che non si limita...