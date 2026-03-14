Regione Lazio Alessandro Calvi nuovo assessore della giunta Rocca

La Regione Lazio ha nominato Alessandro Calvi come nuovo assessore nella giunta di Francesco Rocca, sostituendo Giuseppe Schiboni, che si è dimesso. Calvi si occuperà di Lavoro, scuola, formazione, ricerca, merito e urbanistica. La nomina è stata ufficializzata recentemente e l’incarico entra in vigore immediatamente.

Alessandro Calvi è il nuovo assessore della giunta di Francesco Rocca. Subentra al posto del dimissionario Giuseppe Schiboni, nelle deleghe a Lavoro, scuola, formazione, ricerca, merito e urbanistica. Il presidente della Regione ha firmato ieri, il decreto di nomina e ha ricevuto nel suo ufficio Calvi e Schiboni. L’ormai ex assessore ha scelto di dimettersi a seguito della nomina nel consiglio di amministrazione dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Esponente di spicco di Forza Italia a Latina, Alessandro Calvi, 58 anni, è considerato molto vicino al coordinatore regionale e senatore Claudio Fazzone. Il partito di Tajani resta quindi stabilmente in giunta, mantenendo una delega cruciale come quella dell'urbanistica, e senza perdere terreno nei confronti della Lega. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Lazio: Rocca, nuovo assessore Calvi persona di esperienza, operativo gia’ da domaniL’ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina, Alessandro Calvi, è stato nominato nuovo assessore della Regione Lazio, in seguito alle... Leggi anche: Regione Lazio, cambio nella giunta Rocca: esce Giuseppe Schiboni Contenuti utili per approfondire Regione Lazio Temi più discussi: Passaggio di consegne alla Regione Lazio: Alessandro Calvi nuovo assessore, subentra a Giuseppe Schiboni; Regione Lazio, cambio nella giunta Rocca: esce Giuseppe Schiboni, entra Alessandro Calvi; LAZIO, ARRIVA CALVI NELLA GIUNTA ROCCA; Alessandro Calvi. L’assessore a Scuola e Lavoro Giuseppe Schiboni si dimette, al suo posto in Regione Lazio arriva Alessandro CalviIl presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi (nella foto) come nuovo assessore della giunta regionale. Calvi subentra al dimissionario Giusep ... rietinvetrina.it Regione Lazio, cambio nella giunta Rocca: esce Giuseppe Schiboni, entra Alessandro CalviIl passaggio di consegne in Regione dopo le dimissioni di Schiboni a seguito della nomina in Agenas. Calvi prenderà le deleghe a Lavoro, scuola, formazione, ricerca, merito e urbanistica ... romatoday.it Mini-rimpasto in Regione Lazio: Giuseppe Schiboni lascia la Giunta per il cda di Agenas. Il presidente Francesco Rocca nomina Alessandro Calvi (FI) nuovo assessore all'Urbanistica e alla Scuola. Si rafforza il peso politico dell'area pontina. #Regione x.com CIVITAVECCHIA - La tensione è poi cresciuta attorno alla mozione presentata da Fratelli d’Italia e Lista Grasso sul ricorso presentato da Ambyenta Lazio contro Regione Lazio e Comune di Civitavecchia #biodigestore #civitavecchia - facebook.com facebook