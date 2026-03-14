Reginaldo finisce in tv | la storia dell' oca chiusa in un sacchetto e gettata in un cestino

Reginaldo, l’oca dei Giardini Reali, è finito in televisione dopo essere stato trovato chiuso in un sacchetto e gettato in un cestino. La vicenda ha coinvolto una passante che ha salvato l’animale dalla condizione di abbandono. La storia ha attirato l’attenzione di molti, inclusi gli animalisti e i frequentatori del parco, che avevano già chiesto maggiori controlli.

Una vicenda che aveva sconvolto e indignato non solo gli animalisti. Questa triste storia adesso finisce anche in tv Vi ricordate la storia di Reginaldo, l’oca dei Giardini Reali improvvisamente scomparso e salvato in extremis da una passante? Una storia che aveva fatto indignare non solo gli animalisti, ma tutti i frequentatori del Parco che avevano – per l’ennesima volta – invocato maggiori controlli e anche l’installazione delle telecamere di videosorveglianza. Reginaldo domenica 15 marzo sarà in tv. Alle 10.05 la sua vicenda sarà raccontata su Rete4, all’interno della trasmissione “Dalla parte degli animali”. Una storia di estrema crudeltà e cattiveria che avrebbe potuto concludersi con la morte dell’animale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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