Reggiano | Van Gogh Gershwin e storie alpinistiche in scena

Il sabato 14 marzo 2026 nel Reggiano si svolge una giornata dedicata a diverse espressioni artistiche, con eventi che spaziano tra le mostre su Van Gogh, concerti dedicati a Gershwin e spettacoli di storie alpinistiche. La giornata si svolge in vari spazi pubblici e culturali della zona, attirando un pubblico interessato a scoprire e vivere queste diverse forme di cultura.

Il sabato 14 marzo 2026 si apre nel Reggiano come un palcoscenico a cielo aperto, dove l’arte incontra la riflessione etica e musicale. Da Brescello a Guastalla, passando per Reggio Emilia e Bagnolo di Po, quattro appuntamenti distinti offrono al pubblico una serie di esperienze culturali che vanno oltre il semplice intrattenimento. La proposta spazia da un tributo a Van Gogh a un dramma sulla sopravvivenza alpina, fino a lezioni concertate su Gershwin e analisi storiche sulle figure femminili nei dipinti locali. I biglietti sono disponibili direttamente presso i teatri o attraverso piattaforme digitali dedicate. Non si tratta solo di eventi isolati, ma di una rete culturale che valorizza il patrimonio artistico del territorio emiliano-romano, offrendo spazi di confronto con opere d’arte e storie umane complesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiano: Van Gogh, Gershwin e storie alpinistiche in scena Articoli correlati Leggi anche: Dimmi... cosa vedi? Van Gogh e i Fantasti100 Da Picasso a Van Gogh: i grandi Maestri in mostra a TrevisoStorico dell’arte, curatore di fama internazionale, grande studioso di Van Gogh , Marco Goldin torna nella sua Treviso con una mostra che raccoglie...