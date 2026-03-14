Reggiana travolta dal Bari nello scontro salvezza l’urlo di protesta dei tifosi

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri, la Reggiana ha subito una pesante sconfitta contro il Bari, che ha vinto con un punteggio netto. I tifosi della squadra locale si sono riversati in strada per esprimere la loro rabbia, manifestando il loro disappunto dopo il risultato. La squadra di casa si è trovata in difficoltà fin dall’inizio e non è riuscita a reagire nel corso del match.

Reggio Emilia, 14 marzo 2026 – Sprofondo granata. La Reggiana viene letteralmente travolta dal Bari nell’importantissimo scontro salvezza e adesso rischia il tracollo. La squadra di casa segna due gol per tempo (apre Artioli, poi doppietta di Rao e per finire Moncini) portandosi avanti nei confronti diretti e lasciando alla squadra di mister Rubinacci (ora a rischio esonero) soltanto le briciole. Lusuardi segna il gol della bandiera a un minuto dal novantesimo, ma il panorama è apocalittico, visto che siamo di fronte alla terza sconfitta consecutiva senza alcuna reazione. Lo ‘score’ racconta di 10 gol incassati in queste ultime tre e solo uno realizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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