Reggiana travolta dal Bari nello scontro salvezza l’urlo di protesta dei tifosi

Nella partita di ieri, la Reggiana ha subito una pesante sconfitta contro il Bari, che ha vinto con un punteggio netto. I tifosi della squadra locale si sono riversati in strada per esprimere la loro rabbia, manifestando il loro disappunto dopo il risultato. La squadra di casa si è trovata in difficoltà fin dall’inizio e non è riuscita a reagire nel corso del match.

Reggio Emilia, 14 marzo 2026 – Sprofondo granata. La Reggiana viene letteralmente travolta dal Bari nell’importantissimo scontro salvezza e adesso rischia il tracollo. La squadra di casa segna due gol per tempo (apre Artioli, poi doppietta di Rao e per finire Moncini) portandosi avanti nei confronti diretti e lasciando alla squadra di mister Rubinacci (ora a rischio esonero) soltanto le briciole. Lusuardi segna il gol della bandiera a un minuto dal novantesimo, ma il panorama è apocalittico, visto che siamo di fronte alla terza sconfitta consecutiva senza alcuna reazione. Lo ‘score’ racconta di 10 gol incassati in queste ultime tre e solo uno realizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana travolta dal Bari nello scontro salvezza, l’urlo di protesta dei tifosi Articoli correlati Bari-Reggiana 4-1: Rao trascina i biancorossi nello spareggio salvezzaPoker della squadra di Longo: apre Artioli, poi doppietta del gioiello 2006 e gol di Moncini. Serie B: L’anticipo. Charlys colpisce presto e lancia la Reggiana. Mantova sconfitto nello scontro salvezzaIl Mantova sciupa l’entusiasmo portato dalla vittoria con il Bari e perde la sfida salvezza con la Reggiana. Altri aggiornamenti su Reggiana travolta Temi più discussi: Bari subito al lavoro dopo il ko di Pescara: squadra in ritiro per preparare la sfida con la Reggiana; Serie B, 28ª giornata. Il Bari batte l'Empoli, il Pescara sfiora il colpaccio a Frosinone; Bari-Reggiana, Longo: A Pescara persa la dignità. Ora voglio una prova d'orgoglio; Serie B. Sudtirol, primo ko casalingo del ritorno. Il Bari travolge la Reggiana: al San Nicola finisce 4-1Biancorossi avanti già nel primo tempo con Artioli e Rao. Nella ripresa Moncini firma il tris, Lusuardi chiude i conti ... lagazzettadelmezzogiorno.it Serie B, 30ª giornata: Bari travolge la Reggiana, pari tra Cesena e Frosinone. Risultati finali e classifica aggiornataSerie B, risultati finali delle partite del pomeriggio della 30ª giornata: Bari batte la Reggiana 4-1, pari tra Cesena e Frosinone. Classifica aggiornata. ilovepalermocalcio.com BM ON LBA – LA REGGIANA DOMINA E BATTE UNA TRIESTE IN CRISIDI 36 PUNTI BRILLANO ROSSATO E WOLDETENSAE di #RICCARDOROCCHI Serata complicata per , travolta dalla solidità - facebook.com facebook