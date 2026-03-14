Reg4IA | 20 milioni per l’IA nelle regioni

Il 13 marzo 2026, viene avviato Reg4IA, un progetto da 20 milioni di euro dedicato a integrare l’intelligenza artificiale nei servizi pubblici delle regioni italiane. La iniziativa rappresenta un passo importante per la digitalizzazione nel Paese, coinvolgendo le amministrazioni regionali e puntando a migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Il 13 marzo 2026 segna una svolta operativa per la digitalizzazione italiana con l’avvio di Reg4IA, un progetto da 20 milioni di euro volto a integrare l’intelligenza artificiale nei servizi pubblici regionali. Parallelamente, il Parlamento istituisce un nuovo intergruppo dedicato all’etica dell’AI e si rafforza la collaborazione in materia di cybersicurezza tra Italia e Stati Uniti. Oltre alle iniziative legislative e governative, ricercatori dell’Alma Mater Studiorum di Bologna presentano una tecnologia rivoluzionaria basata su codici invisibili per tracciare i prodotti plastici. Questi quattro assi strategici – amministrativo, parlamentare, di sicurezza informatica e industriale – definiscono un quadro d’azione concreto che mira a trasformare l’impatto tecnologico sul tessuto produttivo e sociale nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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