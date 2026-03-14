Il ministro dell’istruzione ha visitato diverse città italiane, incontrando cittadini e rappresentanti locali. Durante gli incontri, ha espresso fiducia nel fatto che il sostegno al referendum non si stia indebolendo, sottolineando che questa potrebbe essere un’opportunità unica nel suo genere. Ha aggiunto di non percepire segnali di un’imminente risalita del consenso contrario.

“Giro l’Italia, ho avuto tanti incontri e non ho l’impressione di un ‘No’ in risalita, anzi, c’è la consapevolezza che questa occasione non capiterà una seconda volta. Gli italiani hanno il modo di cambiare una giustizia malata di correntismo, una casta che ha steso una cappa sulla magistratura “. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sollecitato sui sondaggi in bilico a meno di dieci giorni dal voto sul referendum sulla magistratura. “ Stupisce che certe forze politiche siano contro la casta a giorni o ad anni alternati, a seconda che ci sia questo o quel governo, il che sta a dimostrare lo scarso senso delle istituzioni da parte di alcune formazioni politiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Valditara: "Non ho l'impressione di un 'No' in risalita"

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