Tiziana Parenti ha spiegato le ragioni del suo voto contrario al prossimo referendum costituzionale. La sua posizione si basa su motivazioni precise riguardo alla riforma, che lei ritiene non favorevole. La discussione si concentra sui possibili effetti della proposta, senza entrare in analisi più approfondite o congetture. La Parenti ha illustrato le sue opinioni in modo diretto e chiaro.

A chi potrebbe giovare, in ipotesi, questa riforma costituzionale oggetto del prossimo referendum:alla “giustizia”, come viene in effetti contrabbandato? Ai cittadini, ignari per la stragrande maggioranza delle norme costituzionali che sono chiamati a cambiare per sostituirle con altre a loro ancora più incomprensibili? Agli avvocati che ne sono i più solleciti fautori, nella convinzione, non si sa invero da che cosa tratta, che essa assicurerà una assoluta parità tra accusa e difesa davanti al giudice terzo? Pletora di organismi, questi, che, per la loro composizione, avranno un costo elevatissimo che sarà sottratto algià modesto budget destinato nella finanziaria a fare funzionare il sistema della magistratura ordinaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Tiziana Parenti: “Perché voto No”

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, perché la data del voto può slittareIl Tar del Lazio dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal comitato per il no contro la delibera del governo che ha stabilito per i prossimi 22 e...

Leggi anche: Referendum: Fratoianni, 'destra boccia voto fuori sede perché ha paura'

Una raccolta di contenuti su Tiziana Parenti

Bufera per Meloni al Parenti, Andree Ruth Shammah: Nessun rifiuto a chi vuole dibattere di giustiziaLa direttrice del teatro meneghino presa di mira per la decisione di accogliere la premier per un evento di campagna per il 'si' al prossimo referendum ... milanotoday.it

Referendum, evento per il sì al Parenti. Il grazie di La Russa alla Shammah. E lei incontra Meloni e chiede aiuto per diffondere i Giardini dei GiustiIl presidente del Senato: È stata contestata perché di religione ebraica, noi siamo già stati qui con An. Breve colloquio tra la direttrice artistica e la premier per sostenere l’opera di Gariwo in ... msn.com