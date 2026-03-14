Referendum le Camere penali e il loro Comitato in piazza a Roma per il Sì

Oggi a Roma, in piazza Santi Apostoli, si sono riunite le rappresentanze delle Camere Penali e dell’Unione delle Camere Penali Italiane per una manifestazione a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia. La mobilitazione è stata organizzata per promuovere la partecipazione al voto e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla proposta di modifica delle norme giudiziarie. L’evento ha visto la presenza di numerosi membri delle associazioni professionali.

(Adnkronos) – Comitato Camere Penali per il Sì e Unione delle Camere Penali Italiane oggi sabato 14 marzo in piazza Santi Apostoli, a Roma, per la manifestazione per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. “Credo che questa sia un'occasione straordinaria: è un voto per il nostro Paese davvero decisivo – ha affermato ai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Referendum, i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì: “Giocatore e arbitro in squadre diverse”È partita in questi giorni la campagna di affissioni del Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane in vista del referendum... Referendum: Petrelli (Comitato Sì Camere Penali), Saviano propala falsità“La separazione rafforza, non indebolisce, la lotta alle mafie” “Roberto Saviano propala falsità sulla separazione delle carriere, alimentando una... Tutto quello che riguarda Referendum le Camere penali e il loro... Temi più discussi: Referendum giustizia: cosa cambia davvero; Giuliano Pisapia – Voterò SÌ al referendum; Referendum, Caiazza (presidente delle Camere Penali) a Piacenza per il sì; Referendum costituzionale: in Ateneo un incontro-dibattito per una scelta consapevole — Italiano. Referendum, i penalisti in piazza per il sì. Petrelli (UCPI): Una magistratura finalmente libera dalla politica: ecco perché questa riforma è necessariaOggi in Piazza Santi Apostoli a Roma, una manifestazione a sostegno del sì, organizzata dall'Unione delle Camere Penali italiane ... affaritaliani.it Referendum giustizia, la Camera Penale denuncia propaganda politica in tribunaleIl direttivo della Camera Penale Irpina ha formalmente denunciato la diffusione di comportamenti gravemente compromettenti l’immagine di terzietà della giurisdizione penale all’interno del Tribunale ... irpiniaoggi.it Fossano: “Verso il Referendum”, le ragioni del sì della Lega Cuneo - facebook.com facebook Referendum, il ministro #Valditara: “Un Sì per guarire la giustizia”. x.com