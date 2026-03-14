Referendum il direttore risponde

Da cms.ilmanifesto.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di avvocati ha scritto al direttore per esprimere il proprio sostegno alla riforma costituzionale sottoposta a referendum. La loro comunicazione si concentra sulla posizione favorevole alla modifica, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle opinioni personali. La lettera rappresenta una delle numerose voci che si sono pronunciate in vista della consultazione elettorale.

Noi che votiamo sì Gentile direttore, siamo un gruppo di avvocati e le scriviamo per esprimere il nostro favore nei confronti della riforma costituzionale sulla quale decideremo con il referendum e – al contempo – per marcare la nostra distanza da chi l’ha approvata. La logica politica della contrapposizione alla maggioranza, che sta utilizzando il referendum come un voto contro la magistratura e a sostegno del governo, ha fatto perdere di vista una proposta – la separazione delle carriere – che trova nella sinistra garantista e progressista suoi storici sostenitori. Poche isolate voci si sono levate dalla nostra area per ricordare che la... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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