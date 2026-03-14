Referendum giustizia | incontro a Marcellinara per il voto

A Marcellinara si terrà un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e cittadini in vista del referendum sulla giustizia, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. La Regione si appresta a coinvolgere la popolazione in un confronto diretto, focalizzato sulla partecipazione al voto e sull’importanza di conoscere le questioni in discussione. L’appuntamento mira a favorire un dialogo aperto tra le parti coinvolte.

La Calabria si prepara a un momento di confronto diretto tra istituzioni e cittadini in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Domenica 15 marzo, alle ore 17:30, il salone di Palazzo Sanseverino a Marcellinara ospiterà un incontro pubblico organizzato dal comitato Sì Riforma. L’iniziativa mira a chiarire i contenuti della proposta di riforma giudiziaria attraverso il dialogo con esperti del settore forense e rappresentanti politici. L’obiettivo dichiarato è favorire una partecipazione consapevole dei cittadini che possa influenzare l’esito del voto popolare nelle prossime settimane. Il palcoscenico istituzionale di Marcellinara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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