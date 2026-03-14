Referendum giustizia i motivi del sì e del no dividono magistrati e avvocati

Nel pomeriggio si è svolto presso l'Auditorium di Uni Industria un dibattito pubblico sul referendum riguardante la riforma dell'ordinamento giudiziario e la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. La discussione ha coinvolto magistrati e avvocati, che hanno espresso posizioni divergenti sui motivi a favore e contro le modifiche proposte. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini interessati alle tematiche giudiziarie e alle possibili ripercussioni sul sistema giudiziario.

L'evento organizzato dalla Camera penale di Viterbo ha visto la partecipazione delle più alte cariche del Tribunale di Viterbo fronteggiarsi sul prossimo appuntamento al seggio Si sono fronteggiati da una parte i vertici dell'Unione delle camere penali italiane, rappresentate dal presidente Francesco Petrelli e dal segretario Rinaldo Romanelli, che da sempre pongono la separazione delle carriere al centro della propria attività per la concreta attuazione dei canoni del giusto processo. Dall'altra il fronte del no alla riforma, rappresentato dal presidente della sottosezione di Viterbo di Anm, Jacopo Rocchi, giudice del dibattimento del Tribunale di Viterbo unitamente a Mario Palazzi, da settembre scorso a capo della Procura della Repubblica di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividonoDai manifesti alla fronda degli avvocati, il referendum sulla giustizia si apre tra risse comunicative e nervi scoperti del potere Alla stazione... Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma Una selezione di notizie su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Le ragioni del No di Gabriella Luccioli; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No. Referendum Giustizia 2026: perché votare SI o NO: motivi e in cosa consisteIl voto del 22 e 23 marzo viene considerato uno dei passaggi istituzionali più rilevanti degli ultimi anni in materia di giustizia. A differenza dei referendum abrogativi, non è necessario raggiungere ... pensionipertutti.it Referendum Giustizia, le ragioni del No delle Donne d’AbruzzoPresidio stamani in piazza Unione a Pescara delle Donne d'Abruzzo per il No al referendum sulla Riforma della Giustizia ... rete8.it #inaltreparole Referendum giustizia, Schlein attacca Meloni: “Dice che col NO ci saranno più stupratori liberi, ma il governo ha rimandato Al Masri in Libia” x.com Monfalcone, sala gremita per il sì al referendum giustizia: Lega lancia l’ultima settimana di campagna ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/politica/monfalcone-sala-gremita-per-il-si-al-referendum-giustizia-lega-lancia-l-ultima-settimana-d.html facebook