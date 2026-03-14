Referendum giustizia a Pian di Massiano confronto sul Sì organizzato da Fratelli d' Italia

A Pian di Massiano si è svolto un incontro organizzato da Fratelli d’Italia, con un gazebo dedicato ai motivi del

Una mattinata di presenza politica, militanza e confronto diretto con i cittadini, che ha confermato l’interesse per una riforma ritenuta fondamentale per rendere la giustizia più efficiente, veloce ed equilibrata. "Voglio ringraziare tutti i componenti del coordinamento comunale per l’ottima organizzazione dell’iniziativa e tutti gli iscritti e simpatizzanti che hanno partecipato con grande entusiasmo. Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere una comunità politica viva, che sta tra la gente e che crede nel confronto diretto con i cittadini" è quanto dichiarato da Fratelli d'Italia. "Il clima che abbiamo respirato questa mattina a Pian di Massiano con tante persone che si sono fermate al nostro gazebo per informarsi e discutere, dimostra che c’è grande attenzione verso questa riforma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Pian di Massiano, un progetto da 285mila euro per riqualificare il percorso verdeUn progetto per riqualificare e rilanciare il percorso verde di Pian di Massiano.

Fratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong al comizio sul referendumFratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong tra gli interventi alla kermesse pro-referendum sulla giustizia a Milano.

Aggiornamenti e notizie su Referendum giustizia a Pian di Massiano...

Temi più discussi: Referendum giustizia, FdI al mercato di Pian di Massiano per le ragioni del Sì; Referendum giustizia, il Pd porta a Perugia Andrea Orlando: Costituzione sotto attacco, votate no; Referendum sulla giustizia, grande partecipazione al banchetto di Fratelli d’Italia a Perugia; Referendum giustizia, la Lega porta Ostellari a Perugia: Opportunità storica, votate sì.

Prisco, riforma della giustizia occasione storica per liberarla dalla politica(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - La riforma della Giustizia è un'occasione storica per liberare la giustizia dalla politica delle correnti e dei partiti. E questo incide molto, i cittadini lo sanno, soprat ... msn.com

Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischiaIl referendum costituzionale sulla giustizia continua a tenere banco nel mondo politico. Oggi a intervenire sul voto, in programma il 22 e 23 marzo, è stato il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe ... tg24.sky.it

INTERNATIONAL STREET FOOD PERUGIA Pian di Massiano - Perugia 27-28-29 Marzo INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Food internazionali Birra Ar - facebook.com facebook