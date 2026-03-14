Su La7, Floris si impegna molto nel dibattito sul referendum sulla giustizia, affrontando il confronto con Schlein e altri rappresentanti del fronte del sì. Nel corso del programma, Sallusti interviene e commenta le posizioni dei sostenitori della riforma, offrendo il suo punto di vista. Tutti i protagonisti sono schierati in campo per sostenere le proprie posizioni in vista della consultazione.

Tutti in campo. Lo schieramento del No al Referendum sulla Giustizia spara le ultime cartucce dal grosso calibro che, tra Bersani e Schlein, vip dello spettacolo e della politica (con Casalino nella terra di mezzo dei due mondi visto l’esordio mediatico della sua carriera da protagonista della scena, mediatica prima, e istituzionale poi), invoca la carica. Ma non chiamatelo pluralismo, chiamatelo “tele-marketing del pregiudizio”. Sì, perché nella scorsa puntata di DiMartedì su La7, il padrone di casa Giovanni Floris ha apparecchiato la tavola per il solito fronte del “No a prescindere”, mettendo insieme un mix di reduci della politica, segretarie smarrite e artigiani prestati alla causa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, Floris si fa in 4. Su La7 show di Schlein e compagni per la svendita della riforma. Sallusti li stende (video)

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