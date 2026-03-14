Referendum e mutaforma del No degni di Harry Potter | da D’Alema a Violante a sinistra quante giravolte

Mentre si avvicinano le date del referendum del 22 e 23 marzo 2026, il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati continua a creare scontri tra esponenti di sinistra, tra cui ex ministri e parlamentari. Tra dichiarazioni e posizioni contrastanti, le discussioni si fanno sempre più animate e ricche di colpi di scena. La scena politica si muove seguendo un ritmo imprevedibile, senza che vi siano ancora decisioni definitive.

Mentre l’Italia si avvicina al rush finale per il voto referendario del 22 e 23 marzo 2026, il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati si trasforma in un affascinante, quanto caotico, romanzo fantasy. Sfogliando gli archivi, si fra strada nel fronte del No l’esemplare del mutaforma. Più imprevedibile e cangiante delle creature dei romanzi di Harry Potter, questa figura riesce a rinnegare le sue dichiarazioni del passato senza mai ammettere l’incoerenza, presentandole invece come “senso di responsabilità” o “capacità di ascolto”. Quei mutaforma del No da romanzo fantasy. Il primo capitolo del romanzo fantasy si apre con due protagonisti assoluti della sinistra italiana come Massimo D’Alema e Luciano Violante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum e mutaforma del No degni di Harry Potter: da D’Alema a Violante, a sinistra quante giravolte Articoli correlati Da mago a motociclista sadomaso, Harry Melling racconta Pillion e la sua emancipazione da Harry PotterNei primi 15 minuti di Pillion, film d'esordio di Harry Lighton, Colin ( Harry Melling ), un ragazzo esile ed emarginato, è in ginocchio in un vicolo... Leggi anche: Migranti, avanti tutti. D’Alema dà consigli di sinistra alla Schlein: “Porte aperte, altrimenti diventiamo un ospizio”