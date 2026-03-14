Referendum carriere | Renzi lascia liberi i suoi elettori

Il 22 e 23 marzo si svolge un referendum costituzionale che riguarda l’ordinamento giudiziario italiano. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla riforma che interessa le carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Renzi ha lasciato liberi i suoi sostenitori di decidere come votare. La consultazione coinvolge tutti gli italiani chiamati a partecipare.

Il 22 e il 23 marzo si terrà un referendum costituzionale che chiede agli italiani di esprimersi sull’ordinamento giudiziario, una questione che divide le carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha scelto di non indicare pubblicamente come voterà, lasciando ai suoi sostenitori la libertà di decidere in base alle proprie convinzioni personali. L’ex premier sottolinea che all’interno del suo schieramento esistono due correnti di pensiero: chi sostiene il Sì per contrastare una percezione di politicizzazione della magistratura e chi preferisce il No perché ritiene che le riforme strutturali non debbano essere imposte tramite decreti legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum carriere: Renzi lascia liberi i suoi elettori Articoli correlati Referendum, Renzi: “Nel 2016 si votò contro di me. Libertà agli elettori”Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita... Conte sconfessato dai suoi elettori: 6 grillini su 10 voteranno Sì al referendum sulla GiustiziaBrutte notizie per Giuseppe Conte e per il fronte del No: la percentuale di elettori orientati a votare sì il 22 e il 23 marzo al referendum sulla... Referendum Giustizia, Renzi evita le domande. E poi dice: “Oggi governano le toghe brune” Aggiornamenti e notizie su Referendum carriere Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Renzi, di’ qualcosa sul referendum; Storia dei referendum costituzionali e sulla giustizia. Separazione carriere: è il terzo tentativo; Il video di Meloni per il Sì al Referendum: Ma non mi dimetto se vince il No. Il Pd la attacca: Basta show, si occupi di accise. Renzi: Nel 2016 si votò contro me. Liberi tutti sulle carriere diviseIl leader Iv sceglie di non dare indicazioni ai suoi elettori. Questa tornata si gioca sui contenuti e si discute nel merito ... msn.com Renzi, di' qualcosa sul referendumIl silenzio sul voto, dopo l’astensione in Parlamento, è ormai surreale. Il presidente di Italia viva lascia libertà di coscienza al partito. E ora afferma di non volersi esprimere per non personal ... ilfoglio.it Referendum Magistratura 22-23 marzo: separazione delle carriere tra giudici e PM, due CSM distinti con quote sorteggiate in modo asimmetrico e un’Alta Corte disciplinare al centro del voto - facebook.com facebook Storia dei referendum costituzionali e sulla giustizia. Separazione carriere: è il terzo tentativo x.com