Durante un corteo contro il referendum, è stata mostrata una bambola raffigurante Giorgia Meloni, distesa su una barella del pronto soccorso. In prima fila, tra i partecipanti, c'era anche la leader del suo partito, riconoscibile per i capelli lunghi e biondi, avvolta nel tricolore. L'immagine ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media.

In prima fila al corteo c'è lei, Giorgia Meloni, l'ossessione della Sinistra, raffigurata in pupazzo con i capelli lunghi, biondi, avvolta nel Tricolore e sdraiata su una barella. "Pronto soccorso. Emergenze" è scritto sul cartello che la sovrasta con tanto di simboli della Croce Rossa. L'emergenza, secondo gli organizzatori del corteo per il No al referendum sulla riforma della Giustizia e contro la guerra in Medio Oriente, partito da piazza della Repubblica, a Roma, sotto una pioggia battente, riguarderebbe la Costituzione italiana, come riportato sugli striscioni e accanto alla quale è vergato con vernice nera "1948-2026?". Con il punto interrogativo, perché la Sinistra vedrebbe nel referendum fine della Costituzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, al corteo per il No bambola raffigurante Giorgia Meloni sulla barella del pronto soccorso

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