Referendum a Cefalù confronto tra i sostenitori del no e del sì

Mercoledì 18 marzo a Cefalù si svolgerà un confronto pubblico tra sostenitori del sì e del no riguardo alla riforma della giustizia, nel corso della campagna referendaria. L’evento vedrà protagonisti rappresentanti delle due fazioni che esporranno le rispettive posizioni sulle modifiche proposte. La discussione sarà aperta a chiunque voglia ascoltare e confrontarsi sulle questioni legate al referendum.

Mercoledì 18 marzo la campagna referendaria entra nel vivo con un confronto pubblico tra le posizioni a favore e quelle contrarie in tema di riforma della giustizia. Alle 18 al teatro Cicero di Cefalù si apre il dibattito coordinato da Franco Nicastro, già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia. A favore del NO invece: Sergio Lari, già procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta; Raimondo Loforti, già presidente del Tribunale di Termini Imerese; Vincenzo Lo Re, avvocato cassazionista; Giovanni Cristina, coordinatore del Comitato per il NO di Cefalù. L’appuntamento, a cui porgerà i saluti il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, è dunque per le ore 18 di mercoledì 18 marzo al teatro comunale Cicero in via Salvatore Spinuzza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, sostenitori del Sì e del No: in Confindustria il confronto di AigaLunedì 2 febbraio 2026, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, si è svolto un dibattito pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia,... Riforma della giustizia, confronto pubblico a San Domenico tra i sostenitori del No e del SìL’iniziativa, ispirata a principi di responsabilità e consapevolezza costituzionale, ha inteso fornire ai cittadini strumenti conoscitivi idonei a... Tutto quello che riguarda Referendum a Cefalù confronto tra i... Discussioni sull' argomento Referendum: giovani a confronto per le Ragioni del No; Referendum, al Ciac le ragioni del sì e del no a confronto per un voto consapevole. Referendum: giovani a confronto per le «Ragioni del No»Domenica 14 marzo al viale principe di Napoli a Benevento ... msn.com Referendum, confronto giuridico a Napoli promosso dal professor Leone MelilloNapoli – Un momento di riflessione giuridica e istituzionale sul referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo. È questo l’obiettivo dell’evento ... pupia.tv Incontro partecipato con gli operatori del diritto per raccontare come funziona davvero la giustizia e un momento di confronto sul Referendum. L'appello del procuratore Onelio Dodero: "Andate a votare. Se non lo fate, siete schiavi delle scelte degli altri" - facebook.com facebook Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com