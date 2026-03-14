Record assoluto perl a chitarra di David Gilmour | venduta a 14,5 milioni dollari

Una chitarra appartenuta a David Gilmour, noto cantante e chitarrista dei Pink Floyd, è stata venduta all'asta da Christie’s a New York per 14,5 milioni di dollari. La 'Black Strat' ha stabilito il record come la chitarra più costosa mai venduta in un’asta pubblica. La vendita si è conclusa con questa cifra, segnando un record storico nel settore.

(Adnkronos) – La leggendaria chitarra 'Black Strat' di David Gilmour, cantante e chitarrista dei Pink Floyd, è stata venduta per 14,5 milioni di dollari all’asta da Christie’s a New York, diventando la chitarra più costosa della storia. L’asta faceva parte della collezione di strumenti musicali di Jim Irsay, imprenditore e filantropo, noto soprattutto per essere stato il proprietario e Ceo della squadra di football americano Indianapolis Colts. La chitarra, iconica per il suo ruolo nella registrazione di album fondamentali dei Pink Floyd come 'The Dark Side of the Moon' (1973), 'Wish You Were Here' (1975),... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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