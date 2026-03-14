Re Carlo revoca i titoli onorifici a nove persone

Re Carlo III ha deciso di revocare nove titoli di MBE e OBE, riconoscimenti assegnati dal Regno Unito per il valore di contributi alla società. La decisione riguarda persone che avevano ricevuto queste onorificenze in passato e ora si trovano prive di tali titoli. La revoca è stata annunciata ufficialmente dal governo britannico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della scelta.

Questo mese re Carlo III ha revocato nove titoli di MBE e OBE, le prestigiose onorificenze britanniche conferite dal monarca per riconoscere contributi significativi alla società. L’OBE (Ufficiale dell’Ordine dell’ Impero Britannico ) viene conferito a persone che hanno dato un contributo notevole alla propria regione o al proprio Paese. Riconosce un «ruolo di rilievo a livello regionale o provinciale in qualsiasi campo, attraverso risultati o servizi resi alla comunità, inclusi professionisti di rilievo a livello nazionale». L’MBE (Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico), d’altra parte, riconosce «risultati o servizi nella e per la comunità che siano eccezionali nel proprio campo e abbiano prodotto un impatto reale e duraturo, che si distingua come esempio per gli altri». 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Re Carlo revoca i titoli onorifici a nove persone Articoli correlati Blitz in discoteca a Bari, 500 persone in un locale con capienza da 200: scatta revoca autorizzazioneLe verifiche effettuate da Polizia di Stato e vigili hanno permesso, inoltre, di rilevare ulteriori irregolarità sul piano di evacuazione La Polizia... Genova, arrestate nove persone: «Finanziavano Hamas»Nove persone sono finite in carcere al termine di un’operazione congiunta di polizia e guardia di finanza, accusate di aver sostenuto economicamente...