I Razzie Awards 2026 hanno annunciato i protagonisti di una stagione cinematografica negativa, con War of the Worlds tra i principali protagonisti di questa classifica. La cerimonia, attesa da molti, ha messo in evidenza i titoli e gli attori che hanno ricevuto i riconoscimenti come i peggiori dell’anno. La lista include anche altri film e interpreti che si sono distinti per le critiche negative.

A poche ore dalla cerimonia più ambita di Hollywood, i Razzie Awards 2026 hanno svelato i nomi dei titoli e degli interpreti che hanno segnato il fondo della produzione cinematografica dell’ultimo anno. A dominare questa poco invidiabile classifica è War of the Worlds, la rivisitazione in chiave cyber di Prime Video, che ha praticamente monopolizzato il palmarès. Ice Cube, protagonista della pellicola, ha portato a casa il premio come Worst Actor, confermando le difficoltà di un progetto nato durante il lockdown e caratterizzato da una produzione isolata che, secondo la critica, non ha mai trovato una reale coesione. Il film ha fatto incetta di riconoscimenti, portando a casa anche le statuette per Peggior Film, Regia e Sceneggiatura, in una serata che si è rivelata un vero e proprio “near-sweep” per la produzione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Razzie Awards 2026: trionfo negativo per War of the Worlds, ecco tutti i peggiori dell’anno

Articoli correlati

Razzie Awards 2026, dalle stelle alle stalle: anche tre attrici Premio Oscar tra le peggiori dell’annoTra i film peggiori dell'anno i Razzie non hanno risparmiato Biancaneve e La guerra dei mondi, che guidano le nomination, ma nemmeno tre attrici che...

Razzie Awards 2026, tutti i candidati al premio per il peggior film dell’annoAppena 24 ore prima degli Oscar, andrà in scena una premiazione diametralmente opposta: quella che “premia” le peggiori produzioni...

Una selezione di notizie su Razzie Awards

Razzie Awards 2026, tutti i vincitori: La guerra dei mondi e Biancaneve dominanoCome era prevedibile, il remake con Ice Cube e il live-action Disney con Rachel Zegler hanno conquistato la maggior parte dei premi non così ambiti dall'industria hollywoodiana ... movieplayer.it

Razzie Awards 2026, svelati i vincitori: ecco i peggiori film e attori dell’annoLa 46ª edizione dei Golden Rasperry Awards, altrimenti noti come Razzie, ha decretato un vincitore ben preciso ... bestmovie.it