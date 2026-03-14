Razzie 2026 | Guerra dei Mondi trionfa con 5 premi negativi

Ai Razzie Awards 2026, il remake de La guerra dei mondi ha ottenuto cinque premi negativi, diventando il film più premiato della serata. La cerimonia ha riconosciuto i principali fallimenti della stagione cinematografica, evidenziando le pellicole considerate meno riuscite dagli organizzatori. Tra i riconoscimenti, il film ha ricevuto premi in diverse categorie dedicate ai peggiori risultati dell’anno.

I Razzie Awards 2026 hanno appena premiato i fallimenti più eclatanti di Hollywood, con il remake de La guerra dei mondi che ha raccolto cinque statuette. Ice Cube è stato indicato come peggior attore per la sua interpretazione nel film di fantascienza distribuito su Prime Video l’estate scorsa. La cerimonia si è svolta prima della 98ª edizione degli Oscar, prevista per domenica notte. Il trofeo da 4,97 dollari è andato a un’opera che ha trasformato un classico in un oggetto di scherno immediato. Rich Lee, regista del progetto, ha guidato una produzione definita quasi istantaneamente come un classico da guardare per il gusto di odiarlo. Il dominio totale di un remake disastroso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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