Ravenna vola in Sicilia | a Catania una sfida tra giganti del muro per scalare la classifica

Ravenna si trasferisce a Catania per una partita di pallavolo tra due squadre che lottano per mantenere le posizioni in classifica. La Consar, già qualificata ai playoff con quattro turni di anticipo, mira ora a consolidare il quarto posto. La sfida vede in campo due formazioni di rilievo nel campionato, pronte a contendersi punti importanti nella fase finale della stagione regolare.

Il centrale Bartolucci avverte: "Loro sono in fiducia dopo il blitz a Prata, ma noi dobbiamo dare il massimo per tenere nel mirino chi ci precede" Raggiunti i playoff con quattro giornate d’anticipo, ora in questo finale di regular season la Consar si dà altri obiettivi, il primo dei quali è blindare il quarto posto. Traguardo alla portata visti i sette punti di vantaggio sulla quinta, la Virtus Aversa, senza però perdere di vista la possibilità di salire qualche altro gradino della classifica dal momento che tra la prima, la Tinet, con 49 punti e appunto Ravenna ci sono 5 lunghezze e Goi e compagni hanno due scontri diretti casalinghi da giocare contro gli stessi friulani e Pineto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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