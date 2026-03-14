Ravenna sfida il crollo | +3,5% immatricolazioni contro

A Ravenna e nella Romagna, gli immatricolati alle università sono aumentati tra il 2,5% e il 3,5%, mentre a livello nazionale si registra un calo superiore al 3%. Nonostante la tendenza generale, i campus di questa regione resistono, mostrando numeri positivi nelle iscrizioni. La situazione si distingue dai dati di altri atenei italiani, che invece registrano una diminuzione degli studenti.

Mentre il universitario nazionale registra un calo delle immatricolazioni superiore al 3%, i campus di Ravenna e della Romagna mostrano una crescita compresa tra il +2,5% e il +3,5%. Questo dato positivo emerge dai numeri diffusi dal Ministero dell’Università e della Ricerca relativi all’anno accademico in corso, confermando la vitalità del territorio emiliano-romagnolo. Il presidente di Terminal Container Ravenna, Giannantonio Mingozzi, evidenzia come questa tendenza opposta alla media nazionale sia guidata da nuovi insediamenti strategici. L’aumento riguarda settori chiave per lo sviluppo locale: Medicina a Ravenna e Forlì, Giurisprudenza e Scienze Ambientali vedono un afflusso costante, mentre la formazione linguistica risente del trend negativo generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna sfida il crollo: +3,5% immatricolazioni contro Articoli correlati Università, Ravenna e la Romagna in controtendenza: immatricolazioni in crescita mentre l'Italia cala"A fronte del calo nazionale, i Campus di Ravenna e della Romagna registrano un aumento che varia dal + 2,5 al + 3,5 con nuovi insediamenti per la... Cresce il campus universitario di Ravenna, +2% di immatricolazioni. Il rettore: "Bene, ma servono più studentati"L'Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti...