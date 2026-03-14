Ravenna | palasport a 26 milioni l’opposizione chiede

A Ravenna, i vertici amministrativi sono coinvolti in un procedimento relativo a un palasport dal costo di 26 milioni di euro. L’opposizione ha chiesto chiarimenti e si è concentrata sulla gestione del progetto, che doveva rappresentare un simbolo di rinascita per la città. La vicenda riguarda direttamente le decisioni prese dagli amministratori coinvolti, senza altre implicazioni o deduzioni.

Un progetto che doveva essere un simbolo di rinascita si trasforma in una questione di responsabilità diretta per i vertici amministrativi. L’opposizione a Ravenna chiede che siano il sindaco e gli assessori a pagare la differenza dei costi lievitati del nuovo palasport, passato da 15 a oltre 26 milioni di euro. La richiesta nasce dall’impossibilità dell’amministrazione di indicare tempi certi di conclusione o il costo finale dell’opera. Il dibattito si accende su un cantiere bloccato da mesi dopo un fallimento nella prova di carico avvenuta ad agosto 2025. Nessuna data precisa è stata fornita ai cittadini, creando un vuoto informativo che l’opposizione intende colpire con esposti alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: palasport a 26 milioni, l’opposizione chiede Articoli correlati Nuovo palasport, fine lavori a dicembre? Il Comune chiede certezze sui tempiLa fine dei lavori per il nuovo Palazzetto dello sport in via Pizzo della Presolana – in base agli impegni di contratto previsti tra ChorusLife e... Leggi anche: Altri 2 milioni per il nuovo palasport. La minoranza: "Costi troppo alti" Una raccolta di contenuti su Ravenna palasport a 26 milioni... Discussioni sull' argomento Nuovo palasport, Ravenna può attendere; Palasport, è polemica: Sia la Giunta a pagare; Palasport è polemica | Sia la Giunta a pagare. Nuovo palasport, Ravenna può attendereL’assessore Cameliani: lavori bloccati, non si sa quando ripartiranno – Irrisolto il problema della trave della copertura che non ha retto la prova da sforzo C’è ancora da attendere, e non si sa quant ... ravenna24ore.it Giugno 2024. A Classe, a pochi chilometri da Ravenna, iniziano gli scavi per un metanodotto Snam. A meno di due metri di profondità, la terra restituisce qualcosa che nessuno si aspettava. Una villa signorile romana del I secolo d.C. Integra. Condotte in piom - facebook.com facebook Confcooperative Romagna-Estense, Mirca Renzetti confermata alla guida delle cooperative sociali Doriana Togni vicepresidente per il territorio di Ravenna #Rimini #Attualita x.com