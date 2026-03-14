A Ravenna e nel Forese, le imprese devono affrontare un incremento dei costi per la gestione dei rifiuti che raggiunge quasi il raddoppio rispetto a prima. La tariffa rifiuti è aumentata significativamente, creando difficoltà economiche per molte attività locali. La situazione si traduce in un aumento dei costi complessivi per le aziende coinvolte e mette in discussione la sostenibilità delle pratiche di smaltimento.

La gestione dei rifiuti sta diventando un peso insostenibile per le imprese di Ravenna e del Forese, con aumenti che sfiorano il 100% rispetto al passato. Confcommercio ha inviato una lettera formale al sindaco Alessandro Barattoni, evidenziando come la nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) stia creando gravi squilibri competitivi rispetto ai comuni limitrofi come Cesena e Cesenatico. I dati raccolti dalle associazioni di categoria mostrano una forbice tariffaria allarmante: un ristorante a Ravenna paga quasi il doppio rispetto a uno a Cesena, mentre un bar locale affronta costi triplicati rispetto a un esercizio simile a Cesenatico. Questa disparità non è solo numerica ma rappresenta una minaccia diretta alla sopravvivenza delle attività commerciali già sottoposte a pressioni sui costi di gestione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: la tariffa rifiuti raddoppia i costi e minaccia

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