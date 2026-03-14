Ravenna | dormitorio da 2,5 milioni fermo da un anno

A Ravenna, un progetto da oltre 2,5 milioni di euro volto a riqualificare l’ex centro di igiene mentale in via Torre è ancora in fase di sospensione. I lavori, iniziati circa un anno fa, miravano a creare un dormitorio per le persone senza dimora, ma attualmente i cantieri sono ancora inattivi. Nessuna data di riavvio dei lavori è stata comunicata ufficialmente.

Un progetto da oltre due milioni e mezzo di euro, destinato a trasformare l’ex centro di igiene mentale in via Torre a Ravenna in un polo di accoglienza per le persone senza dimora, si trova ancora fermo nei cantieri. Il Comune ha appena approvato una nuova proroga di 35 giorni per l’impresa appaltatrice, portando il ritardo totale del cantiere a oltre un anno e quattro mesi rispetto alle scadenze contrattuali originarie. La data di ultimazione dei lavori è ora fissata al 14 aprile, mentre i servizi promessi, tra cui housing temporaneo e stazioni di posta, restano irraggiungibili vive nella strada. Il ritardo non è isolato ma frutto di una serie di estensioni concesse nel tempo: dalla prima richiesta nell’autunno del 2024 fino all’ultima approvazione della settimana corrente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: dormitorio da 2,5 milioni fermo da un anno Articoli correlati Cantiere in ritardo di oltre un anno: nuova proroga al progetto da 2,5 milioni per il dormitorio dei senzatettoUn progetto di housing temporaneo e stazioni di posta a favore dei senzatetto che risulterebbe di grande aiuto per tante persone in difficoltà che... Tram fermo da un anno, Atm risponde a Gioveni: "I lavori procedono senza alcun ritardo"“I lavori di riqualificazione della tranvia procedono secondo cronoprogramma e senza alcun intoppo o ritardo”. Contenuti e approfondimenti su Ravenna dormitorio da 2 5 milioni fermo... Argomenti discussi: Cantiere in ritardo di oltre un anno: nuova proroga al progetto da 2,5 milioni per il dormitorio dei senzatetto; Il Carnevale dei Ragazzi fa battere il cuore della carità: raccolti 11mila euro per le missioni.