Alle 18 a Santa Maria Capua Vetere si sfidano la Rari Nantes Florentia e la squadra di Salerno nella diciannovesima giornata del campionato di serie A1, sesta del girone di ritorno. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra toscana, che cerca di ottenere una vittoria fondamentale per il proseguimento della stagione. La sfida si svolge in un momento cruciale, con la squadra che punta a un risultato positivo.

Diciannovesima giornata della A1, la sesta del girone di ritorno: un’altra prova del nove per la Rari Nantes Florentia che oggi alle 18 a Santa Maria Capua Vetere scenderà in vasca a Salerno per dare forse un ultimo flebile segnale di speranza al suo sogno di salvezza. La squadra di Luca Minetti, è infatti sempre più sola, ancorata all’ultimo posto della classifica, a -9 dall’Ortigia Siracusa e a -10 proprio dal Salerno, e quando mancano appena otto turni alla conclusione della regular season la squadra campana è una delle poche rimaste, se non l’unica, a poter alimentare qualche aspettativa di successo biancorosso. Per i gigliati, come è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rari, ora serve l’orgoglio. Ultima spiaggia a Salerno

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