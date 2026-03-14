Rapina violenta a Motta San Diamiano | assaltano con l’ascia una villa e picchiano il proprietario

Una rapina violenta si è verificata a Motta San Diamiano, dove due uomini armati di un’ascia hanno assaltato una villa alla periferia di Pavia. I malviventi hanno bloccato il proprietario e, dopo averlo picchiato, si sono fatti consegnare oggetti di valore prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e i rilievi.

Pavia, 14 marzo 2026 – Hanno fatto irruzione in una villa alla periferia di Pavia, nella frazione Motta San Damiano e dopo aver trovato la cassaforte vuota hanno malmenato e chiuso in bagno il proprietario di casa, Walter Piacentini, un artigiano di 62 anni rimasto ferito in modo fortunatamente non grave. La violenta rapina è avvenuta nella tarda serata del 13 marzo quando tre banditi con il volto coperto, uno dei quali armato di coltello e un altro di ascia, hanno fatto irruzione alle 23 circa nell'abitazione sorprendendo l’uomo che stava dormendo. Rapina in villa a Urgnano, il racconto della famiglia in preda ai banditi e al terrore: “Fa rabbia e paura” L’aggressione brutale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina violenta a Motta San Diamiano: assaltano con l’ascia una villa e picchiano il proprietario Articoli correlati Rapina in villa a Cenate, minacciata con ascia e pistola: identificata la banda, 5 misure cautelariCenate Sopra (Bergamo), 13 febbraio 2026 – Sono cinque le persone ritenute responsabili di una rapina pluriaggravata in villa avvenuta il 6 ottobre... Ladro accoltellato durante una rapina in villa: si cercano i complici, il proprietario non è indagatoProseguono gli accertamenti sulla morte di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni residente in un campo nomadi di via Unione Sovietica a Torino,...