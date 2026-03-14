Rane e rospi sono spesso toccati per curiosità o per aiutare, ma questa semplice azione può mettere a rischio la loro vita. Gli anfibi sono molto sensibili e il contatto umano può danneggiarli gravemente, anche senza volerlo. È importante capire che anche un gesto apparentemente innocuo può avere conseguenze serie per questi animali.

Il contatto manuale con gli anfibi, per quanto dettato da curiosità o intenzioni benevole, costituisce una minaccia biologica significativa per la loro salute. La pelle di rane e rospi è un organo estremamente sensibile e permeabile che, privo di barriere protettive come scaglie o peli, espone l’animale a shock termici e infezioni letali. Comprendere la fisiologia di queste creature è il primo passo per evitare errori che potrebbero compromettere l’equilibrio degli ecosistemi locali. una rana (fonte: Unsplash) A differenza della maggior parte dei vertebrati terrestri, gli anfibi utilizzano la pelle come un vero e proprio strumento di sopravvivenza attiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rane e rospi, l’errore che commettiamo tutti: ecco perché toccarli è un rischio per la loro vita

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