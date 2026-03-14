Il Tribunale di Ragusa ha stabilito la condanna definitiva di una donna a tre anni e tre mesi di carcere. La sentenza riguarda la madre naturale di Vittorio Fortunato, coinvolta in un procedimento giudiziario relativo alla sua vicenda. La decisione è stata pronunciata dopo un procedimento che si è concluso con questa condanna.

Il Tribunale di Ragusa ha emesso una sentenza definitiva nei confronti della madre naturale del piccolo Vittorio Fortunato, condannandola a tre anni e tre mesi di reclusione. La donna, residente a Modica e quarantaseienne, è stata inoltre colpita da un’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e dalla condanna al risarcimento dei danni, la cui quantificazione sarà affidata al giudice civile. La decisione arriva dopo quasi quattro ore di camera di consiglio presiedute dal giudice monocratico Giovanni La Terra. Mentre il pubblico ministero Marco Rota aveva richiesto esattamente tre anni di detenzione, l’esito finale prevede un mese aggiuntivo rispetto alla richiesta dell’accusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ragusa: madre di Vittorio condannata a 3 anni e 3 mesi

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