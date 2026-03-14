Il team di rugby italiano ha concluso il Sei Nazioni 2026 con una sconfitta, chiudendo l’ultimo match in modo amaro. In una dichiarazione, un rappresentante ha affermato che non si può negare il valore della squadra, anche dopo le vittorie contro Scozia e Inghilterra, considerate storiche. La partita finale ha lasciato un senso di delusione, segnando un finale difficile per un torneo che aveva portato momenti di entusiasmo.

Il modo peggiore di chiudere un Sei Nazioni 2026 che aveva regalato sorrisi all’Italia, con le vittorie contro la Scozia e quella storica contro l’Inghilterra. A Cardiff, però, gli azzurri non sono praticamente scesi in campo, non hanno messo la cattiveria agonistica che serve a questi livelli e, così, hanno subito un pesantissimo ko contro una squadra che non aveva ancora vinto. Una sconfitta che fa male, come sa anche Gonzalo Quesada. “È difficile parlare a caldo – ha ammesso Gonzalo Quesada – ma pensiamo di aver fatto il minimo possibile durante la settimana perché sapevamo che sarebbe stata dura fisicamente, loro avevano anche un giorno di riposo in più, ma soprattutto abbiamo sbagliato alcuni placcaggi che normalmente non sbagliamo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quesada “Non eravamo i re del rugby una settimana fa, non è che non valiamo niente oggi”

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