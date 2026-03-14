Qualche giorno fa, nel cuore di Manchester, si è verificata una scena sorprendente durante un corteo pro Khamenei, dove sono apparsi alcuni individui vestiti da

Una scena insolita, quasi irreale, ha scosso qualche giorno fa il centro di Manchester e in poche ore grazie ai social ha fatto il giro del mondo. Due uomini a cavallo sono comparsi improvvisamente tra le strade della città, lasciando passanti e curiosi a osservare increduli. Indossavano cappelli con visiera e abiti che, a una prima occhiata, ricordavano una sorta di uniforme. Un passante ha raccontato che la scena dava l’impressione di trovarsi davanti a "membri di una milizia". I due cavalieri, infatti, avanzavano lentamente lungo le strade, ignorando persino le indicazioni degli agenti di polizia presenti e muovendosi con un’aria autoritaria, "come se stessero pattugliando la zona", generando tra i cittadini grande inquietudine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quei "cavalieri della Sharia" al corteo pro Khamenei a Manchester

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