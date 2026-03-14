Quanto servono le rinnovabili? E chi le ostacola? Un po’ di chiarezza

La guerra in Iran ha riacceso il dibattito sulla dipendenza dell’Italia dal gas naturale. La segretaria del Pd ha sollevato questioni sulla transizione energetica e sulle fonti rinnovabili, mentre i rappresentanti delle industrie energetiche e le associazioni ambientaliste discutono pubblicamente sul ruolo delle energie pulite e sulle resistenze che ancora ostacolano la loro diffusione. La questione rimane al centro del confronto pubblico e politico.

A dispetto della retorica ostile, il governo non ha preso misure contro la transizione green. Anzi, ha sbloccato le aste per sostenere gli impianti. Più spesso, a mettere i bastoni tra le ruote sono state le regioni: su tutte, la Sardegna di Todde La destra fa slittare il dl Bollette (e il taglio delle accise). Scintille Urso-Renzi La guerra in Iran ha rinfocolato le polemiche sulla dipendenza dell’Italia dal gas. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiesto polemicamente: “La Spagna ha raggiunto il 60 per cento di rinnovabili, per questo le bollette costano il 40 per cento in meno. Perché Meloni fa la guerra all’energia pulita?”. L’on.... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quanto servono le rinnovabili? E chi le ostacola? Un po’ di chiarezza Articoli correlati Leggi anche: Richiedenti asilo, la Questura di Roma ostacola anche chi arriva con corridoi umanitari per le torture subite in Libia Rinnovabili sì, ma con le materie prime di chi? La risposta nei risultati PnrrNel dibattito sulla transizione energetica si discute di obiettivi mancati, di burocrazia, di dazi americani e di dipendenza dal gas. How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Altri aggiornamenti su Quanto servono le rinnovabili E chi le... Temi più discussi: Enel, le rinnovabili in Italia valgono oltre 9 miliardi ma servono procedure snelle; Scacco Matto alle rinnovabili, i dati del nuovo report; Servono legnate alla gente per convertirla alle rinnovabili; La ricetta contro il caro-energia? Spingere su rinnovabili e nucleare. Quanto servono le rinnovabili? E chi le ostacola? Un po' di chiarezzaLa guerra in Iran ha rinfocolato le polemiche sulla dipendenza dell’Italia dal gas. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiesto polemicamente: La Spagna ha raggiunto il 60 per cento di rinnovabili ... ilfoglio.it Enel, le rinnovabili in Italia valgono oltre 9 miliardi ma servono procedure snelleLe conclusioni della ricerca del Politecnico di Milano in collaborazione con Enel Foundation: le fonti green riducono la dipendenza dall’estero ma senza semplificazioni gli obiettivi 2023 sono a risch ... milanofinanza.it Arsenale Taranto, Turco sollecita Crosetto: “Servono assunzioni” Il vicepresidente del M5S interroga il ministro sulla questione dei nuovi bacini galleggianti - facebook.com facebook Caro carburanti, #Confartigianato #Trasporti al Governo: servono misure urgenti per salvaguardare l’autotrasporto, colpito da due settimane dal vertiginoso aumento del costo del #gasolio. Leggi: bit.ly/4se4KTC #noiconfartigianato x.com