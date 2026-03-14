Quanto costa morire a Viterbo

A Viterbo, organizzare un funerale comporta costi diversi in base al tipo di sepoltura e alla posizione del loculo nel cimitero di San Lazzaro. Le spese variano sensibilmente, influenzando la pianificazione economica delle famiglie che devono affrontare questa fase. La scelta tra diverse opzioni di sepoltura determina l’entità delle spese da sostenere.

Tra tariffe comunali e spese per il funerale: l'esborso medio per un servizio funebre completo e la concessione di un loculo nel capoluogo Organizzare un ultimo saluto a Viterbo richiede una pianificazione economica non indifferente, con cifre che variano sensibilmente a seconda della tipologia di sepoltura scelta e della posizione del loculo all'interno del cimitero di San Lazzaro. Tra i costi fissi legati ai diritti comunali e le tariffe di mercato delle agenzie funebri, la spesa complessiva può oscillare tra i 3mila e gli oltre 6mila euro.?La voce di spesa più consistente riguarda spesso la concessione trentennale dei loculi, i cui prezzi sono stabiliti dall'amministrazione in base alla fila scelta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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