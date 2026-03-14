Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026 | orari 15 marzo n di pettorale tv

Domenica 15 marzo si svolge a Courchevel il superG maschile di Coppa del Mondo di sci alpino. Franzoni, Paris e gli altri azzurri scenderanno in pista a partire da orari che saranno comunicati, sfidandosi con i pettorali assegnati. La prova sarà trasmessa in diretta televisiva. La gara rappresenta un appuntamento importante per la stagione di sci alpino.

Domenica 15 marzo andrà in scena il superG maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all’ultima gara del fine settimana in terra francese, dove le previsioni meteo non sono delle migliori dopo la cancellazione del superG del sabato a causa delle avverse condizioni. Appuntamento alle ore 10.45 sulle nevi transalpine, per una prova all’insegna della velocità sulla pista Eclipse, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni. Il programma di giornata prevede che i primi cinque atleti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari 15 marzo, n. di pettorale, tv Articoli correlati Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani,... A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani,... Approfondimenti e contenuti su Quando partono Franzoni Paris e gli... Temi più discussi: Quando partono Franzoni, Paris e gli italiani nello prima prova di discesa a Courchevel: orari, n. di pettorale, tv; A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nel superG di Courchevel 2026: n. di pettorale e tv; A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streaming. A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 13 andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla prima gara del fine ... oasport.it Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.00 ... oasport.it Giovanni Franzoni conquista il secondo posto nella discesa libera di Courchevel, quinto podio stagionale che vale il terzo posto provvisorio nella classifica di discesa. Una gara eccezionale a conferma del grande mo - facebook.com facebook Che orgoglio, Giovanni Franzoni! A Courchevel uno splendido 2° posto nella discesa libera di Coppa del Mondo, dietro a Kriechmayr e davanti a Odermatt. Dopo l’argento olimpico, un’altra prova di cuore, talento e coraggio. x.com