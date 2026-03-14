Sette sciatori italiani si preparano a scendere in pista nello slalom di Are, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino del 2026. Della Mea e le altre atlete scenderanno in pista in diverse sessioni, con orari e numeri di pettorale ancora da definire. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire ogni discesa.

Sette italiane parteciperanno allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Svezia si concluderà il fine settimana aperto da un gigante e, con questa gara tra i pali stretti, ci si proietterà verso le Finali del massimo circuito internazionale itinerante, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di Lillehammer. Riflettori puntati su Lara Della Mea, che ha disputato una stagione di grande continuità nelle discipline tecniche e che con il pettorale numero 16 insegue un risultato degno di nota. Ci si attende una bella prova anche da parte di Martina Peterlini (numero 22), da seguire con attenzione anche Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Laura Steinmair. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Are 2026: orari, n. di pettorale, tv

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