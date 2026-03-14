Quando lo Stato scarica sui propri uomini la responsabilità che non vuole assumersi

Giovedì è morto Bruno Contrada, un ex poliziotto e funzionario del Sisde, il servizio d’intelligence del Viminale, che ha lavorato nel settore antiterrorismo e antimafia in Sicilia dal 1977 al 2007. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli chiave, rimanendo incensurato fino alla fine. La sua morte a 94 anni segna la fine di una lunga presenza nel settore della sicurezza italiana.

Bruno Contrada è morto giovedì all’età di 94 anni, da incensurato. Poliziotto e funzionario del Sisde, il servizio d’intelligence del Viminale dal 1977 al 2007, è stato una figura centrale dell’antiterrorismo e antimafia in Sicilia. Raccontando la storia di un uomo di Stato «tradito» dallo stesso Stato, Il Foglio ha riassunto così, efficacemente, la sua vicenda giudiziaria: «Condannato in via definitiva nel 2007 a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Contrada aveva trascorso anni tra carcere e domiciliari, in condizioni di salute sempre più precarie, prima che nell’aprile del 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisse che il reato per cui era stato condannato non era, all’epoca dei fatti contestati, “sufficientemente chiaro e prevedibile”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quando lo Stato scarica sui propri uomini la responsabilità che non vuole assumersi Articoli correlati Indagine in ospedale, de Pascale: "La politica deve assumersi le responsabilità che oggi ricadono sui medici"Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, interviene sulla vicenda che vede coinvolti alcuni dirigenti medici del reparto di Malattie... Il traffico? Fondazione Milano-Cortina scarica sui sindaci, che invocano lo Stato. Alla fine pagheremo noiIl gigantesco scaricabarile è già cominciato, prima ancora degli ingorghi e delle difficoltà per raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi... How to Beat Self-Doubt | Breakthrough Plan in 3 Hours Contenuti e approfondimenti su Stato scarica Discussioni sull' argomento Il caso Contrada Quando lo Stato scarica sui propri uomini la responsabilità che non vuole assumersi; Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; Concorso Guida Turistica: Decreti di Nomina Commissioni - Prova orale e tecnico-pratica in corso; Bandi e Avvisi. Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubbliciSono quelli del TFR, che andrebbero restituiti dopo alcuni mesi, ma per via di negligenze e lentezze si accumula un ritardo di anni ... ilpost.it Un’esclamazione popolare napoletana che scarica la colpa su Bubbà, losco personaggio della malavita dell’Ottocento. Quando qualcosa andava storto, era facile dire: “È stato Bubbà!” A classic Neapolitan exclamation blaming everything on Bubbà, - facebook.com facebook