A Qualiano, due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento. I giovani sono fuggiti per evitare una multa e sono stati fermati successivamente, trovati in possesso di hashish e senza patente. L’intervento dei militari è avvenuto durante un inseguimento che ha coinvolto i due soggetti, risultati poi arrestati.

Inseguimento a Qualiano: due giovani arrestati dopo fuga pericolosa dai Carabinieri, trovati con hashish e senza patente.. Ennesima fuga, ennesimo arresto. Siamo a Qualiano e due ragazzi incensurati di 20 e 21 anni dovranno rispondere di fuga pericolosa e resistenza. I due sono a bordo di una Toyota Aygo e stanno percorrendo via di Vittorio. I carabinieri intimano l’alt ma l’auto non si ferma. Nasce così l’inseguimento in pieno pomeriggio tra alta velocità e manovre pericolose nelle strade del centro abitato. Necessario l’intervento di un’altra gazzella che sbarra la strada ai 2 ragazzi che, braccati, si fermano. Nelle loro tasche un paio di dosi di hashish. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano: “Sono scappato per evitare la multa”. Carabinieri arrestano 2 ragazzi per fuga pericolosa

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