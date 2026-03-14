qualche idea per la pace in medio oriente

In Italia si percepisce una diffusa ansia riguardo alla situazione in Medio Oriente, alimentata dalla mancanza di chiarezza su quali azioni possano contribuire a gestire un contesto internazionale complesso e spesso preoccupante. La difficoltà nel comprendere quali passi siano possibili o efficaci rende difficile affrontare con sicurezza le questioni legate alla regione.

Una certa diffusa ansia che si respira nella società italiana deriva innanzi tutto dal non capire che cosa si possa fare per governare una situazione internazionale per tanti versi preoccupante. Se un feroce regime come quello iraniano stermina nel giro di pochi giorni decine di migliaia di suoi giovani, ragazze e cittadini, e intanto riprende a prepararsi una bomba atomica e ad allargare il suo arsenale di missili a lunga gittata, è evidente che soggetti con alte responsabilità nel mondo (gli Stati Uniti) e nel Medio Oriente (anche Israele) non possano far finta niente. Ma quel che disorienta è che Washington non eserciti le sue scelte che magari potrebbero essere obbligatorie, grazie a qualche forma di leadership, bensì usando uno stile di azione unilaterale e per di più non di rado condito da sgradevoli retoriche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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