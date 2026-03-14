Puzza di gas e marrone L’acqua si cura?

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucca, il Forum acqua pubblica ha coinvolto associazioni, comitati, realtà locali e cittadini in una riunione per discutere delle recenti segnalazioni di puzza di gas e di acqua marrone. L’obiettivo è capire se ci siano rischi per la qualità della falda acquifera e valutare eventuali interventi di cura e tutela della risorsa idrica. La questione ha suscitato attenzione tra le diverse parti interessate.

LUCCA Inquinamento della falda, il Forum acqua pubblica sì-cura chiama a raccolta associazioni, comitati, realtà e cittadini che hanno a cuore la qualità della risorsa idrica. L’appuntamento – dal titolo provocatorio ‘Puzza di gas, coi Pfas, marrone. L’acqua di Lucca si-cura? - è per lunedì alle 18 nella sala Antica Armeria di Palazzo Ducale ed è stato organizzato in collaborazione con Provincia casa dei Comuni. "La falda e l’acqua a Lucca appaiono oggettivamente sotto attacco – sottolineano gli organizzatori -. Dai pozzi di Antraccoli dove da mesi esce acqua che puzza di gas, ai rubinetti dell’Oltreserchio e di San Concordio da cui esce... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Puzza di gas e marrone". L’acqua si cura?

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