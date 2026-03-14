Puzza di gas e marrone L’acqua si cura?

A Lucca, il Forum acqua pubblica ha coinvolto associazioni, comitati, realtà locali e cittadini in una riunione per discutere delle recenti segnalazioni di puzza di gas e di acqua marrone. L’obiettivo è capire se ci siano rischi per la qualità della falda acquifera e valutare eventuali interventi di cura e tutela della risorsa idrica. La questione ha suscitato attenzione tra le diverse parti interessate.

LUCCA Inquinamento della falda, il Forum acqua pubblica sì-cura chiama a raccolta associazioni, comitati, realtà e cittadini che hanno a cuore la qualità della risorsa idrica. L’appuntamento – dal titolo provocatorio ‘Puzza di gas, coi Pfas, marrone. L’acqua di Lucca si-cura? - è per lunedì alle 18 nella sala Antica Armeria di Palazzo Ducale ed è stato organizzato in collaborazione con Provincia casa dei Comuni. "La falda e l’acqua a Lucca appaiono oggettivamente sotto attacco – sottolineano gli organizzatori -. Dai pozzi di Antraccoli dove da mesi esce acqua che puzza di gas, ai rubinetti dell’Oltreserchio e di San Concordio da cui esce... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Puzza di gas e marrone". L’acqua si cura? Articoli correlati Leggi anche: La puzza di gas, l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco: cosa è successo all'asilo nido a Santa Barbara Acqua marrone dai rubinetti: scatta il divieto di utilizzarlaAllarme salute a Teano a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini di acqua marrone dai rubinetti. True heiress scorned, forced mango juice; she cut ties, later became a billionaire’s wife! Tutti gli aggiornamenti su Puzza di gas e marrone L'acqua si cura Temi più discussi: Puzza di gas in tangenziale: intervengono i vigili del fuoco; Puzza di gas e marrone. L’acqua si cura?; Fuga di gas in un condominio nella notte, paura a Bondanello di Moglia; Piendibene, il sindaco Biodigeribile. Puzza di gas in tangenziale: intervengono i vigili del fuocoComo La segnalazione è arrivata questa mattina da viale Innocenzo, in un punto all’altezza dell’incrocio con via Borsieri ... laprovinciadicomo.it c’è puzza di gasLegambiente conclude la campagna 'C'è puzza di gas' a Foligno, denunciando le dispersioni di metano e opponendosi al gasdotto Snam in Umbria. Si chiede una transizione energetica verso le rinnovabili ... lanazione.it L’uomo di 39 anni lo scorso primo marzo ha chiesto di partecipare al momento di preghiera, ma ha destato l'allarme nei 70 fedeli perché aveva portato con sé una busta dalla quale proveniva puzza di benzina: da chiarire i motivi del gesto - facebook.com facebook