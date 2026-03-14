Purple Jeans P005 | Denim Coated Stile Usato e Taglia Media

Purple Jeans P005 è un paio di pantaloni in denim con finitura rivestita, caratterizzati da uno stile usato e una taglia media. L'articolo include anche un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione, con l'informazione che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista. La descrizione si concentra sui dettagli del prodotto e sulle condizioni di vendita.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tecnica ‘Double Dip Coated’: tra arte e usura controllata. Il paradosso del colore: tra nome e realtà visiva. Il nome commerciale “Purple Jeans” suggerisce una tonalità viola, ma l’analisi visiva rivela un tessuto di aspetto scuro, quasi nero, ottenuto attraverso la tecnica ‘double dip coated’. Questa discrepanza non è un errore di etichettatura, ma riflette la natura stessa della finitura: il rivestimento applicato sul denim de lavé tende a oscurare le tonalità originali del tessuto sottostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Purple Jeans P005: Denim Coated, Stile Usato e Taglia Media Articoli correlati Leggi anche: D&G Jeans Sfrangiati: Denim, Taglia e Stile Leggi anche: Tory Burch Jeans Slim: Denim usato, vestibilità e stile